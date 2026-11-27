Больше 2 500 единиц спецтехники и свыше 3 400 дорожных рабочих будут убирать снег в Астане этой зимой. Коммунальные службы столицы к холодам готовы, сообщает акимат города.

Снег будут убирать во всех шести районах. В первую очередь технику направят на главные магистрали, остановки общественного транспорта и подъезды к больницам, школам и другим социальным объектам.

Работать службы будут в две смены. Во время снегопадов уборку переведут в усиленный режим. Если снега выпадет много, маршруты техники будут менять с учётом погоды и обстановки на дорогах.

По консультативному прогнозу Казгидромета, в декабре на большей части Казахстана будет на один-два градуса теплее нормы, а осадков выпадет около нормы.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, почему опасно выходить на лёд водоёмов Астаны и какой штраф за это грозит.

Кроме того, водителей в Казахстане предупредили о снеге, гололёде и заносах на трассах в большинстве регионов страны. Узнать, в каком состоянии республиканские дороги, можно круглосуточно по номеру 1403. Если машина застряла в снегу и ехать дальше невозможно, в МЧС советуют оставаться в салоне, позвонить по номеру 112, назвать точное место или километр трассы и ждать спасателей.