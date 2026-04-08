288 гектар земели в Медеу вернули в госсобственность
Прокуратура Алматы вернула государству 288 гектар земель граничащих с Региональным природным парком «Медеу» стоимостью более 17 млрд тенге
Сегодня 2026, 12:38
55Фото: satbayev.university
Прокуратурой Алматы было выявлено незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков, общей площадью 288 га. Спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность, передает BAQ.KZ.
Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда, и не подлежали выкупу.
По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными.
Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе.
Напомним, в прошлом году прокуроры Ұлытау вернули в госсобственность земли на 295 млн тенге. Ряд землепользователей длительное время не использовали участки по назначению. А в Павлодарской области более 70 тыс. гектаров земли на 2,7 млрд тенге вернули государству.