Прокуратурой Алматы было выявлено незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков, общей площадью 288 га. Спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность, передает BAQ.KZ .

Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда, и не подлежали выкупу.

По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными.

Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, в прошлом году прокуроры Ұлытау вернули в госсобственность земли на 295 млн тенге. Ряд землепользователей длительное время не использовали участки по назначению. А в Павлодарской области более 70 тыс. гектаров земли на 2,7 млрд тенге вернули государству.