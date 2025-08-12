29 общежитий построят в Казахстане для студентов
Дефицит мест в общежитиях наблюдался только в Астане и Алматы.
В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
"На 2025 год планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий на 10 439 мест. На сегодняшний день введены 4 общежития на 3 528 мест. До сентября ожидается ввод 19 общежитий на 4 228 мест. Вместе с тем, до конца года планируется ввести 6 общежитий на 2 683 места", - сказал министр.
Он также отметил, что в прошлом учебном году дефицит мест в общежитиях наблюдался только в Астане и Алматы.
"В этом году, за исключением вузов Алматы, в других регионах дефицита мест нет", - заключил министр.
Ранее в Алматы открылся Ситуационный центр для студентов, оставшихся без общежития.
