В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны продолжается разбирательство по иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батыр, передаёт BAQ.KZ.

На заседании были зачитаны исковые требования, в которых указано взыскание 3 миллионов тенге моральной компенсации и 500 тысяч тенге за изготовление четырёхъярусного торта.

Истец утверждает, что торт весом 18 килограммов был изготовлен для ответчицы, при этом предприниматель Акбергенова получила только 100 тысяч тенге предоплаты. Общая стоимость четырёхъярусного изделия составила 600 тысяч тенге, из которых около 350 тысяч тенге пошли на продукты и материалы, а остальное — на собственный труд кондитера.

На заседании рассматривались также обстоятельства договорённости об изготовлении торта для мероприятия Аселины Батыр. По словам представителя истца, заказ был согласован через мессенджер WhatsApp.

Суд, в свою очередь, обратил внимание на необходимость подтверждения расходов документально.

"Вы заявляете, что стоимость торта составляет 600 тысяч тенге и требуете 500 тысяч, но доказательства должны быть представлены заранее. Сейчас вы только сегодня или завтра собираетесь направить документы. Это приводит к затягиванию судебного рассмотрения", — отметил суд.

Представители ответчицы Аселины Батыр оспаривают размер морального ущерба, отметив, что он значительно превышает материальные расходы на изготовление торта.

По словам юристов, фактические затраты составляют около 500 тысяч тенге, и при этом нет документальных оснований для требования 3 миллионов тенге. Сторона ответчицы также подчеркнула, что нет подтверждений серьезного вреда здоровью или других последствий, которые могли бы обосновать столь высокую сумму.

По мнению стороны защиты, она продолжает вести активную публичную деятельность и не понесла доказуемого морального ущерба.

Напомним, ранее предварительное заседание по делу уже переносилось: рассмотрение 19 сентября не состоялось по ходатайству одной из сторон. Спор привлёк внимание общественности, вызвав активное обсуждение в соцсетях и публикации в казахстанских и зарубежных СМИ.