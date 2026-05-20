300 метров старых труб заменят в Алматы

В алматинском микрорайоне Мамыр начнётся обновление одной из ключевых теплотрасс на улице Рабиги Сыздык.

Сообщается, что заменят около 300 метров труб, которые служат с 1991 года и уже полностью изношены.

Из-за работ движение по улице будет ограничено с 21 мая по 31 июля 2026 года. Проезд перекроют в обоих направлениях на нескольких участках, включая подъезды к дворам.

При этом горячую воду отключать не будут – подача сохранится на весь период ремонта.

После модернизации обновлённая теплотрасса будет обеспечивать 160 жилых домов, а также школы, детские сады и другие объекты района, повышая надёжность теплоснабжения.

