35 млн тенге вернули в бюджет после проверки земель в Байзакском районе

Прокуратура Байзакского района выявила нарушения земельного законодательства, из-за которых в бюджет не поступили 49,6 млн тенге обязательных платежей за возмещение потерь сельскохозяйственного производства, передает BAQ.KZ.

Нарушения обнаружили во время проверки деятельности отдела земельных отношений акимата Байзакского района.

Установлено, что при изменении целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения под обслуживание жилых домов, зданий и сооружений уполномоченный орган не обеспечил начисление и взыскание предусмотренных законодательством платежей.

В прокуратуре привели один из таких случаев. Решением акима Улгилинского сельского округа было изменено целевое назначение орошаемого земельного участка площадью 5,7 га.

Землепользователь должен был возместить потери сельскохозяйственного производства в размере 7,5 млн тенге, однако в установленный срок деньги не поступили.

Всего проверка выявила пять аналогичных фактов. Общая сумма невыплаченных обязательных платежей составила 49,6 млн тенге.

По акту прокурорского надзора уже обеспечено взыскание 35 млн тенге. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оставшуюся задолженность продолжают взыскивать уполномоченные органы.

Ранее стало известно, что специалисты сельских организаций здравоохранения, образования, культуры и ветеринарии в районе Аксуат весь 2025 год не получали положенную им социальную поддержку. Деньги дошли до людей только после вмешательства надзорного органа. Выплата полагается специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, которые живут и работают в сельских населенных пунктах.