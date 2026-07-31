Шесть учреждений в области Абай не выплатили сельским специалистам 80,4 млн тенге
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Специалисты сельских организаций здравоохранения, образования, культуры и ветеринарии в районе Аксуат весь 2025 год не получали положенную им социальную поддержку. Деньги дошли до людей только после вмешательства надзорного органа, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.
Выплата полагается специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, которые живут и работают в сельских населенных пунктах.
Ее назначают один раз в год за счет бюджета в размере 12 месячных расчетных показателей (МРП). Средства предназначены для оплаты коммунальных услуг и покупки топлива. Сама мера закреплена решением маслихата района Аксуат.
Надзорная проверка показала, что шесть государственных учреждений нарушили требования статьи 70 Социального кодекса Республики Казахстан и не перечислили 1 705 работникам в общей сложности 80,4 млн тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, причитающиеся суммы выплачены в полном объеме.
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