Специалисты сельских организаций здравоохранения, образования, культуры и ветеринарии в районе Аксуат весь 2025 год не получали положенную им социальную поддержку. Деньги дошли до людей только после вмешательства надзорного органа, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.

Выплата полагается специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, которые живут и работают в сельских населенных пунктах.

Ее назначают один раз в год за счет бюджета в размере 12 месячных расчетных показателей (МРП). Средства предназначены для оплаты коммунальных услуг и покупки топлива. Сама мера закреплена решением маслихата района Аксуат.

Надзорная проверка показала, что шесть государственных учреждений нарушили требования статьи 70 Социального кодекса Республики Казахстан и не перечислили 1 705 работникам в общей сложности 80,4 млн тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, причитающиеся суммы выплачены в полном объеме.

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