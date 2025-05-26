В Казахстане на проведение сельскохозяйственной переписи в 2025 году выделено 3,7 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

Основная часть выделенных средств пойдет на оплату труда переписчиков и инструкторов, техническое оснащение и сопровождение информационных систем. Для работы в переписи планируется привлечь свыше 3,7 тысячи человек — в основном безработных, студентов и всех желающих, прошедших конкурс и специальное обучение.

Обучение для участников переписи проводится на платформе Data Literacy Hub, где они проходят обязательное тестирование по завершении подготовки. Для удобства организации процесса с АО "Казпочта" подписан меморандум о привлечении почтальонов в качестве интервьюеров.

Желающие принять участие в переписи могут оставить заявку в контакт-центре 1446.

Сельхозперепись позволит получить актуальные данные о состоянии аграрного сектора страны и станет основой для дальнейшего развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности Казахстана.

Напомним, 1 августа 2025 года в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись.

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