В Караганде 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственные квартиры - для многих это стало началом новой, более стабильной жизни, передает BAQ.KZ. Важный социальный результат стал возможен благодаря мерам, принятым прокуратурой района Әлихан Бөкейхан.

Надзорный орган провёл проверку и выявил нарушения при предоставлении жилья данной категории граждан. Благодаря активной позиции прокуратуры и взаимодействию с местными исполнительными органами, удалось устранить препятствия и добиться восстановления законных прав детей.

Новосёлы - выпускники детских домов и интернатов, многие из которых годами ожидали положенного им по закону жилья. Теперь у них есть не просто крыша над головой, но и возможность уверенно строить будущее, зная, что они не забыты государством.

В прокуратуре подчёркивают, что защита прав несовершеннолетних, особенно таких уязвимых категорий, как сироты, остаётся одним из главных приоритетов. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее мы сообщали, что в Жамбылской области выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот.