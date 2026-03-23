В Шахтинске по факту пожара, возникшего после хлопка газового баллона в жилом доме, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина. В настоящее время он находится в городской больнице в специализированной палате под конвоем. После завершения лечения его планируется водворить в изолятор временного содержания.

Напомним, инцидент произошёл в одной из квартир, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали жителей, часть людей покинула здание самостоятельно. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе сотрудники полиции.

Пожар был ликвидирован на площади около 40 квадратных метров. Для жильцов организовали временное размещение и обогрев.

В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование обстоятельств произошедшего.