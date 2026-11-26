46,7 трлн тенге: фонд «Самрук-Қазына» вошел в число крупнейших государственных фондов мира
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Национальный фонд благосостояния Казахстана вошел в число крупнейших государственных фондов мира. Его место в международном рейтинге и объем активов привлекают внимание.
Казахстанский национальный фонд благосостояния Samruk-Kazyna входит в число крупнейших государственных инвестиционных фондов мира. В публикации фонда, основанной на данных международного рейтинга за 2025 год, говорится, что он вошел в число 21 фонда с наибольшими активами в мире. По итогам первого полугодия 2026 года активы фонда достигли 46,7 трлн тенге.
Согласно информации, опубликованной Samruk-Kazyna 11 сентября 2026 года, фонд был включен в число крупнейших государственных фондов мира по версии рейтинга Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) за 2025 год. Однако в отчете фонда об устойчивом развитии за 2025 год указано 22-е место в рейтинге. Это может быть связано с различиями в версиях рейтинга или методиках расчета.
Объем активов фонда также продолжает расти. По состоянию на 30 июня 2026 года активы Samruk-Kazyna составили 46,7 трлн тенге. В конце 2025 года этот показатель составлял 44,2 трлн тенге, а в 2022 году – 33,6 трлн тенге.
Таким образом, за последние годы объем активов фонда значительно увеличился. По данным фонда, с 2022 года среднегодовой рост активов составил около 10%.
Крупнейшие государственные фонды мира
Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) — организация, изучающая деятельность государственных инвестиционных фондов и фондов благосостояния, объем их активов и положение на международном инвестиционном рынке. Ее рейтинги позволяют сравнивать крупнейшие государственные инвестиционные фонды мира.
В число крупнейших фондов мира входят норвежский Government Pension Fund Global, китайские SAFE Investment Company и China Investment Corporation, сингапурский GIC, а также Abu Dhabi Investment Authority из Абу-Даби.
Активы этих фондов исчисляются триллионами долларов. Они инвестируют средства в международные акции, облигации, инфраструктуру, недвижимость и другие инвестиционные инструменты.
Позиция Samruk-Kazyna в международном рейтинге является одним из показателей, отражающих масштаб казахстанского национального холдинга в системе государственных инвестиционных фондов мира.
Как растут активы фонда?
Увеличение активов Samruk-Kazyna связано с деятельностью портфельных компаний, инвестиционными проектами, производственными показателями и корпоративными финансовыми результатами.
В портфель фонда входят компании нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций, промышленности и других стратегических секторов. Это свидетельствует о том, что структура его активов отличается от классических государственных инвестиционных фондов.
Например, если многие суверенные фонды мира в основном управляют международными инвестиционными портфелями, то Samruk-Kazyna работает как холдинг, объединяющий ключевые стратегические предприятия экономики Казахстана. Поэтому при прямом сравнении его активов с инвестиционными активами под управлением других фондов необходимо учитывать методику расчета.
46,7 трлн тенге – это объем балансовых активов Samruk-Kazyna. Этот показатель нельзя рассматривать как тождественный активам под управлением (AUM) международных фондов.
Позиция Казахстана в международном финансовом пространстве
Упоминание Samruk-Kazyna в международных рейтингах отражает масштаб казахстанских национальных компаний и государственных холдингов в мировом финансовом пространстве.
Рост объема активов фонда, производственные и финансовые показатели портфельных компаний, а также оценки в международных рейтингах позволяют сравнивать его деятельность на мировом уровне.
Согласно рейтингу SWFI, Samruk-Kazyna входит в число крупнейших государственных фондов мира. Достижение объема активов в 46,7 трлн тенге по итогам первого полугодия 2026 года стало одним из важных показателей, характеризующих финансовый масштаб фонда.
Отметим, ранее Fitch подтвердило рейтинги «Самрук-Қазына» и КТЖ.
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