В бюджет на 2027 год по инициативе депутатов Курултая добавили 47 млрд теңге на 52 инфраструктурных проекта в регионах. Деньги пойдут на тепло, газ, воду, защиту от паводков, аэропорт Павлодара и поликлинику в Шымкенте. В Курултае подчеркивают, что многие из этих вопросов люди поднимали на встречах с депутатами.

Тепло, свет и газ

Больше всего, 28,1 млрд теңге, направят на теплоснабжение, электроэнергетику и газ.

Акмолинская область. Тепловые сети в Коргалжынском районе, водопровод и канализационный коллектор в Кокшетау, реконструкция центральной котельной в Атбасаре.

Тепловые сети в Коргалжынском районе, водопровод и канализационный коллектор в Кокшетау, реконструкция центральной котельной в Атбасаре. Алматинская область. Подводящий газопровод и газораспределительные сети в Енбекшиказахском районе.

Подводящий газопровод и газораспределительные сети в Енбекшиказахском районе. Жамбылская область. Газораспределительные сети в Таласском районе и подстанция в Таразе.

Газораспределительные сети в Таласском районе и подстанция в Таразе. Карагандинская область. Газопровод-отвод и сети газоснабжения поселка Аксу-Аюлы, сел Еркиндик, Успенка и Сакена Сейфуллина, реконструкция магистральных тепловых сетей в Абайском районе.

Газопровод-отвод и сети газоснабжения поселка Аксу-Аюлы, сел Еркиндик, Успенка и Сакена Сейфуллина, реконструкция магистральных тепловых сетей в Абайском районе. Костанайская область. Газораспределительные сети в Камыстинском районе, реконструкция магистральных тепловых сетей в Аркалыке и Лисаковске.

Газораспределительные сети в Камыстинском районе, реконструкция магистральных тепловых сетей в Аркалыке и Лисаковске. Кызылординская область. Газопровод и газораспределительные сети в поселках Сунаката, Енбек, Екпинди, Кожаберди и Суттикудык Жанакорганского района.

Газопровод и газораспределительные сети в поселках Сунаката, Енбек, Екпинди, Кожаберди и Суттикудык Жанакорганского района. Мангистауская область. Новая котельная в Актау.

Новая котельная в Актау. Область Абай. Реконструкция двух школьных центральных тепловых пунктов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в Семее, в том числе от детского сада «Куаныш» до улицы Мангилик Ел с заменой внутридомового оборудования, и модернизация силовых трансформаторов.

Реконструкция двух школьных центральных тепловых пунктов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в Семее, в том числе от детского сада «Куаныш» до улицы Мангилик Ел с заменой внутридомового оборудования, и модернизация силовых трансформаторов. Северо-Казахстанская область. Магистральные тепловые сети в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова и кольцевая высоковольтная линия в Уалихановском и Акжарском районах.

Магистральные тепловые сети в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова и кольцевая высоковольтная линия в Уалихановском и Акжарском районах. Восточно-Казахстанская область. Реконструкция котельной в Усть-Каменогорске.

Реконструкция котельной в Усть-Каменогорске. Область Жетысу. Реконструкция тепловых сетей в Текели.

Реконструкция тепловых сетей в Текели. Область Улытау. Газопровод-отвод и автоматическая газораспределительная станция «Атасу».

Вода и защита от паводков

На водоснабжение в Костанайской, Туркестанской областях и области Улытау выделят 4,9 млрд теңге.

Еще 2,5 млрд теңге пойдут на берегоукрепление в Атырауской области. Деньги нужны, чтобы защитить от паводков аул Алга на реке Жайык, а также аулы Махамбет, Бейбарыс и Талдыколь Махамбетского района на реке Урал.

Аэропорт, поликлиника и индустриальные зоны

По 2,5 млрд теңге получат два проекта. Первый, реконструкция аэровокзала и сооружений аэропорта Павлодара. Второй, строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в Шымкенте.

Еще 6,5 млрд теңге направят на господдержку проектов в Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и области Жетысу.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, на что еще пойдут деньги из бюджета на 2027–2029 годы.