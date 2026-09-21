47 тысяч евро взыщут с казахстанской компании по решению суда в России

Суд области Абай признал решение Арбитражного суда Московской области и разрешил его принудительное исполнение в Казахстане. Казахстанское ТОО должно выплатить около 25 млн тенге задолженности, передает BAQ.KZ.

В Специализированный межрайонный экономический суд области Абай обратилась российская компания с просьбой признать и привести в исполнение решение Арбитражного суда Московской области. Согласно этому решению, с казахстанского ТОО должны были взыскать 47 тыс. евро, а также судебные расходы.

Российский судебный акт вступил в законную силу, однако компания-должник добровольно его не исполнила.

При рассмотрении заявления казахстанский суд проверил представленные документы. В их числе были заверенная копия решения, подтверждение его вступления в законную силу, доказательства извещения второй стороны и исполнительный документ.

Поскольку на территории Казахстана взыскание производится в национальной валюте, сумму в евро пересчитали по курсу Национального банка на день рассмотрения заявления. В результате задолженность составила около 25 млн тенге.

Суд признал и разрешил исполнить в Казахстане решение российского суда о взыскании этой суммы. Кроме того, с должника взыскали 890 тыс. тенге расходов по уплате государственной пошлины.

Казахстанская компания попыталась обжаловать решение, однако суд области Абай оставил определение первой инстанции без изменения, а частную жалобу – без удовлетворения.

Апелляционная инстанция пояснила, что Казахстан и Россия как участники соглашения стран СНГ от 20 марта 1992 года взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения компетентных судов.

При этом казахстанский суд в подобных случаях не рассматривает первоначальный спор заново и не оценивает обоснованность требований. Он проверяет, имеются ли предусмотренные законом основания для признания и исполнения иностранного судебного решения.

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