Прокуратура Шымкента усилила контроль за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства и призвала жителей внимательно проверять документы застройщиков перед покупкой жилья, передает BAQ.KZ.

В надзорном органе напомнили, что строительные компании имеют право привлекать деньги физических и юридических лиц только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа или акимата.

"Перед вложением денежных средств по договорам рассрочки и иным схемам финансирования строительства рекомендуется проверять наличие у застройщика соответствующего разрешения", – сообщили в прокуратуре.

Информация о компаниях, имеющих право привлекать средства дольщиков, размещается на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская жилищная компания" и акимата Шымкента.

В прокуратуре подчеркнули, что за незаконное привлечение денежных средств дольщиков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным надзорного органа, за последние два года по актам прокурорского реагирования к административной ответственности привлечены 48 строительных компаний, которые размещали рекламу о привлечении средств дольщиков без необходимых разрешительных документов.

Ведомство также предупредило, что вложение средств в объекты, не имеющие предусмотренных законом разрешений, связано с высоким риском незавершения строительства и возможной потерей денег.

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