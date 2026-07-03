48 строительных компаний наказали за незаконное привлечение денег дольщиков
За два года к ответственности привлекли 48 строительных компаний, которые рекламировали привлечение средств дольщиков без необходимых разрешений.
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Прокуратура Шымкента усилила контроль за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства и призвала жителей внимательно проверять документы застройщиков перед покупкой жилья, передает BAQ.KZ.
В надзорном органе напомнили, что строительные компании имеют право привлекать деньги физических и юридических лиц только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа или акимата.
"Перед вложением денежных средств по договорам рассрочки и иным схемам финансирования строительства рекомендуется проверять наличие у застройщика соответствующего разрешения", – сообщили в прокуратуре.
Информация о компаниях, имеющих право привлекать средства дольщиков, размещается на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская жилищная компания" и акимата Шымкента.
В прокуратуре подчеркнули, что за незаконное привлечение денежных средств дольщиков предусмотрена административная и уголовная ответственность.
По данным надзорного органа, за последние два года по актам прокурорского реагирования к административной ответственности привлечены 48 строительных компаний, которые размещали рекламу о привлечении средств дольщиков без необходимых разрешительных документов.
Ведомство также предупредило, что вложение средств в объекты, не имеющие предусмотренных законом разрешений, связано с высоким риском незавершения строительства и возможной потерей денег.
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