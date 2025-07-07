В Атырау широко отметили Национальный день домбры. На праздничном вечере, прошедшем на площади Султана Бейбарыса, на сцене выступили сразу два коллектива - Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой и оркестр "Нарын" имени Каршыги Ахмедиярова при филармонии имени Нурмухана Жантурина, передает BAQ.kz.

Главная особенность этого доброго мероприятия - одновременное исполнение кюя более чем 5 тыс. детьми, посещающими кружки игры на домбре в рамках государственного творческого заказа. Это событие стало ярким свидетельством любви жителей Атырау к искусству и уважения народных традиций.

Праздничный вечер начался с исполнения детьми кюя "Нәр ағашы", а затем под руководством главного дирижера Болата Долдашова и в сопровождении двух оркестров прозвучал кюй "Балбырауын".

Напомним, в честь праздника государственные деятели запустили челлендж в социальных сетях.