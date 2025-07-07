  • 7 Июля, 11:04
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5 тысяч детей одновременно исполнили кюи на домбре в Атырау

Юные домбристы исполнили два кюя.

Сегодня, 10:34
АВТОР
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Акимат Атырауской области Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: Акимат Атырауской области

В Атырау широко отметили Национальный день домбры. На праздничном вечере, прошедшем на площади Султана Бейбарыса, на сцене выступили сразу два коллектива - Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой и оркестр "Нарын" имени Каршыги Ахмедиярова при филармонии имени Нурмухана Жантурина, передает BAQ.kz.

Главная особенность этого доброго мероприятия - одновременное исполнение кюя более чем 5 тыс. детьми, посещающими кружки игры на домбре в рамках государственного творческого заказа. Это событие стало ярким свидетельством любви жителей Атырау к искусству и уважения народных традиций.

Праздничный вечер начался с исполнения детьми кюя "Нәр ағашы", а затем под руководством главного дирижера Болата Долдашова и в сопровождении двух оркестров прозвучал кюй "Балбырауын".

Напомним, в честь праздника государственные деятели запустили челлендж в социальных сетях.

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