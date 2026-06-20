500 дронов устроили уникальное шоу в небе над Балхашом

В Балхаше впервые прошло масштабное дрон-шоу. Пятьсот светящихся беспилотников взмыли над водной гладью озера, подарив зрителям незабываемые впечатления.

Шоу открылось появлением в небе контура карты Казахстана. Затем световые композиции начали сменять друг друга.

В разных позициях предстал символ фестиваля — тигрёнок Балу, олицетворяющий силу, красоту и уникальную природу Прибалхашья.

В завершение шоу дроны выстроились в надпись «Таза Қазақстан», напоминая о необходимости заботиться о чистоте страны и родного края.

Организаторы фестиваля отмечают, что дрон-шоу стало не только украшением самого ожидаемого события лета на Балхаше, но и знаком развития туризма и использования современных технологий.

Атмосферу фестивального вечера дополнил концерт с участием популярных исполнителей.

Напомним, ранее полицейские сняли с воды обессиленного участника фестиваля на Балхаше.