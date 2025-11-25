500+ эйсов за сезон: Рыбакина повторила редкое достижение
94Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина добилась уникального результата и вписала своё имя в историю женского тенниса. Лучшая теннисистка страны подала 500 подач навылет за сезон 2025 года, передает BAQ.KZ.
Достижение казахстанки отметила женская ассоциация тенниса (WTA).
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вошла в число номинанток на звание лучшей теннисистки года по версии WTA. До этого она установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.
