Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина добилась уникального результата и вписала своё имя в историю женского тенниса. Лучшая теннисистка страны подала 500 подач навылет за сезон 2025 года, передает BAQ.KZ.

Достижение казахстанки отметила женская ассоциация тенниса (WTA).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вошла в число номинанток на звание лучшей теннисистки года по версии WTA. До этого она установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.