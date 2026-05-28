540 тысяч брошюр для родителей переданы в поликлиники Казахстана
Министерство здравоохранения Казахстана передало в регионы 540 тысяч брошюр для родителей.
Материалы поступили в поликлиники и организации первичной медико-санитарной помощи в 20 регионах страны. Проект реализован при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Фонда LEGO.
Как отмечают в ведомстве, забота о здоровье ребёнка с первых дней жизни – один из главных приоритетов системы здравоохранения. Поэтому родители должны иметь доступ к простой и понятной информации о развитии детей, профилактике заболеваний и укреплении здоровья.
Брошюры подготовлены на основе адаптированного "Карманного справочника" ВОЗ по первичной помощи детям и подросткам. В них доступно и без сложных терминов объясняются важные темы: вакцинация, грудное вскармливание и питание, режим сна, раннее развитие, физическая активность, а также поддержка психического здоровья детей и подростков. Материалы рассчитаны на повседневные ситуации, с которыми сталкиваются семьи.
В ВОЗ подчёркивают, что такая информация помогает родителям лучше понимать потребности ребёнка и принимать обоснованные решения о его здоровье с самых ранних этапов жизни.
Параллельно в стране развивается система детского здравоохранения. За последний год открыто более 370 центров раннего развития, раннего вмешательства и педиатрических отделений, чтобы помощь детям была ближе к месту проживания.
Также около 4 тысяч патронажных медсестёр сопровождают семьи с детьми по универсально-прогрессивной модели.
За годы независимости Казахстана показатели здоровья матерей и детей значительно улучшились: материнская смертность снизилась в 6 раз, младенческая – в 7,5 раза. Средняя продолжительность жизни достигла 75,97 года.
