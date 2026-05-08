Министерство здравоохранения Казахстана намерено существенно изменить систему профилактических осмотров детей и школьной медицины, сделав акцент на цифровизации и повышении качества диагностики, передает BAQ.kz.

Как отмечалось на аппаратном совещании, действующая модель профосмотров школьников остается недостаточно эффективной. В ней часто приоритет отдается количественным показателям, а не качеству медицинского обследования и раннему выявлению заболеваний.

По данным ведомства, одной из ключевых проблем является дефицит узких специалистов и высокая нагрузка на медработников. Это приводит к сокращению времени осмотра одного ребенка и снижению глубины диагностики. Также недостаточно полно учитываются дети с особыми образовательными потребностями и дети с инвалидностью.

Для улучшения ситуации предлагается комплексный подход. Он включает трансформацию системы профилактических осмотров, внедрение цифровых решений для обработки данных, а также частичную передачу функций специалистам среднего медицинского звена.

В рамках реформы планируется оснащение школ современным диагностическим оборудованием: цифровыми электрокардиографами, пульсоксиметрами, ростомерами с весами, отоскопами и телемедицинскими комплексами с автоматической передачей данных. В дальнейшем предусмотрено дополнительное оснащение интраоральными камерами, плантографами и авторефрактометрами.

Все данные о состоянии здоровья детей будут интегрированы в информационные системы Минздрава. На их основе планируется формирование электронного паспорта здоровья ребенка.

В министерстве отмечают, что это позволит системно накапливать и анализировать данные о здоровье, а также обеспечит преемственность медицинского наблюдения и повысит эффективность раннего выявления заболеваний.

Акмарал Альназарова поручила поэтапно внедрить обновленный формат профилактических осмотров и школьной медицины с 1 сентября 2026 года во всех школах страны.

