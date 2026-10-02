5,6 км новых труб: как Петропавловск готовят к отопительному сезону
2 Октября 2026, 20:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Октября 2026, 20:482 Октября 2026, 20:48
162Фото: Комитет государственного энергетического надзора и контроля
В Петропавловске завершили реконструкцию четырех крупных тепловых магистралей. Перед новым отопительным сезоном в городе заменили 5,6 км трубопроводов.
Работы прошли на тепломагистралях ТМ-2, ТМ-3, ТМ-6 и ТМ-8.
Старые участки сетей обновили в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Ожидается, что новые трубы помогут сделать теплоснабжение города надежнее и сократить потери тепла.
Тем временем в Северо-Казахстанской области продолжают проверять готовность объектов тепло- и электроснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.
Читай также:
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- Казахстанцам усложнили получение онлайн-кредитов: что изменилось с 1 октября
- Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду
- Более 10 тысяч человек уже посетили Digital Bridge 2026 в Астане
- Токаев: Инициированное Трампом соглашение о суперинтеллекте может стать глобальной моделью