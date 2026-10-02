5,6 км новых труб: как Петропавловск готовят к отопительному сезону

В Петропавловске завершили реконструкцию четырех крупных тепловых магистралей. Перед новым отопительным сезоном в городе заменили 5,6 км трубопроводов.

Работы прошли на тепломагистралях ТМ-2, ТМ-3, ТМ-6 и ТМ-8.

Старые участки сетей обновили в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Ожидается, что новые трубы помогут сделать теплоснабжение города надежнее и сократить потери тепла.

Тем временем в Северо-Казахстанской области продолжают проверять готовность объектов тепло- и электроснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.

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