56-летнего мужчину задержали после двойного убийства в Караганде

В Караганде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в одном из дачных обществ, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, 6 сентября на территории одного из дачных обществ района имени Әлихана Бөкейхана были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с признаками огнестрельных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Он дал признательные показания», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

По информации, распространяемой в социальных сетях, погибший мужчина был председателем дачного сообщества и юристом, а женщина – местной общественницей.

Также дачники предполагают, что причиной конфликта мог стать спор, связанный с должностью председателя сообщества. Официально эта версия пока не подтверждена.

В полиции сообщили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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