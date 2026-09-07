56-летнего мужчину задержали после двойного убийства в Караганде
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В Караганде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в одном из дачных обществ, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, 6 сентября на территории одного из дачных обществ района имени Әлихана Бөкейхана были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с признаками огнестрельных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Он дал признательные показания», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
По информации, распространяемой в социальных сетях, погибший мужчина был председателем дачного сообщества и юристом, а женщина – местной общественницей.
Также дачники предполагают, что причиной конфликта мог стать спор, связанный с должностью председателя сообщества. Официально эта версия пока не подтверждена.
В полиции сообщили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее пятерых полицейских застрелили накануне ЧМ в Мексике.
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