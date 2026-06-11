Пятерых полицейских застрелили накануне ЧМ в Мексике
Это омрачила старт чемпионата.
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По данным министерства безопасности штата Мичоакан, неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю в округе Науатсен, примерно в 300 километрах от Мехико. Полицейские в этот момент осуществляли патрулирование улиц.
После нападения в район были стянуты дополнительные силы полиции. Началась масштабная операция по поиску нападавших. Позже были обнаружены два брошенных пикапа с пулевыми отверстиями, а также оружие и боеприпасы. Предположительно, именно на этих автомобилях передвигались преступники.
Губернатор штата Альфредо Рамирес Бедолья заявил, что нападение является атакой на государство и не останется без ответа.
По предварительным данным, в регионе активно действует один из крупнейших наркокартелей – "Картель Нового поколения Халиско". Официально причастные к нападению пока не установлены.
Несмотря на трагедию, власти заявляют, что безопасность участников и гостей чемпионата мира по футболу не находится под угрозой. Для обеспечения порядка в стране задействованы более 100 тысяч силовиков, а также авиация, дроны и спецтехника.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт совместно в Мексике, США и Канаде.
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