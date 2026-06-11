Пятерых полицейских застрелили накануне ЧМ в Мексике

В Мексике за несколько часов до начала чемпионата мира по футболу 2026 года произошло вооружённое нападение. Погибли пять полицейских, ещё пятеро получили ранения.

По данным министерства безопасности штата Мичоакан, неизвестные открыли огонь по патрульному автомобилю в округе Науатсен, примерно в 300 километрах от Мехико. Полицейские в этот момент осуществляли патрулирование улиц.

После нападения в район были стянуты дополнительные силы полиции. Началась масштабная операция по поиску нападавших. Позже были обнаружены два брошенных пикапа с пулевыми отверстиями, а также оружие и боеприпасы. Предположительно, именно на этих автомобилях передвигались преступники.

Губернатор штата Альфредо Рамирес Бедолья заявил, что нападение является атакой на государство и не останется без ответа.

По предварительным данным, в регионе активно действует один из крупнейших наркокартелей – "Картель Нового поколения Халиско". Официально причастные к нападению пока не установлены.

Несмотря на трагедию, власти заявляют, что безопасность участников и гостей чемпионата мира по футболу не находится под угрозой. Для обеспечения порядка в стране задействованы более 100 тысяч силовиков, а также авиация, дроны и спецтехника.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт совместно в Мексике, США и Канаде.

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