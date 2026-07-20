Строительство железной дороги «Дарбаза – Мактаарал» ускоряет КТЖ

АО "НК "Қазақстан темір жолы" продолжает строительство новой железнодорожной линии "Дарбаза – Мактаарал".

Проект станет одним из важных элементов развития транспортной инфраструктуры Казахстана.

На сегодняшний день на объекте уложено 57 километров главных и станционных железнодорожных путей. В строительных работах задействованы более 1 200 специалистов, большая часть которых – жители Туркестанской области. Для реализации проекта используется свыше 800 единиц специальной техники.

Параллельно ведется строительство приграничной станции Мактаарал. На территории станции создается инфраструктура для работы пограничных, таможенных служб и других государственных органов контроля.

Новые рабочие места

КТЖ также уделяет внимание подготовке местных кадров. Совместно с акиматами и центрами занятости Мактааральского, Сарыагашского и Жетысайского районов организуется обучение и трудоустройство жителей для дальнейшей работы на объектах железнодорожной инфраструктуры.

После завершения строительства и ввода линии в эксплуатацию планируется создать около 400 постоянных рабочих мест.

Развитие транспортного коридора

Новая железнодорожная линия обеспечит прямое соединение Мактааральского и Жетысайского районов с основной сетью КТЖ.

Ожидается, что запуск маршрута позволит примерно на 40% снизить нагрузку на пограничную станцию Сарыагаш, повысить эффективность международного транспортного коридора "Север – Юг" и расширить возможности для развития экономики, бизнеса и логистики южного региона Казахстана.

Стоит отметить, что развитие железнодорожной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений транспортной политики Казахстана. В стране реализуются проекты по строительству новых магистралей, модернизации действующих путей, обновлению подвижного состава и цифровизации отрасли.

В текущем году планируется завершить строительство железнодорожных линий "Дарбаза – Мактаарал" и "Мойынты – Кызылжар", которые должны повысить пропускную способность сети и укрепить транзитный потенциал Казахстана.

Также продолжается обновление пассажирской инфраструктуры. В рамках программы модернизации планируется реконструкция десятков железнодорожных вокзалов, а также обновление парка вагонов и локомотивов.

Особое внимание уделяется развитию международных транспортных маршрутов и расширению логистической сети. Казахстан реализует проекты, направленные на увеличение транзитных перевозок и укрепление роли страны как важного транспортного узла между Азией и Европой.

Кроме того, железнодорожная отрасль проходит цифровую трансформацию. Внедрение технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и спутникового интернета в пассажирских поездах должно повысить эффективность перевозок и качество обслуживания пассажиров.