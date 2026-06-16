Миллиарды в рельсы: как меняется железнодорожная сеть Казахстана

Железная дорога остается одной из ключевых артерий Казахстана. Именно через нее проходят основные грузовые потоки страны, развивается транзит между Азией и Европой, а миллионы казахстанцев ежедневно пользуются пассажирскими перевозками. На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил задачи, которые должны изменить отрасль уже в ближайшие годы: от запуска новых железнодорожных линий и обновления вагонов до внедрения искусственного интеллекта и спутникового интернета в поездах, передает BAQ.kz.

Новые железнодорожные линии откроют уже в ноябре

Одними из самых ожидаемых инфраструктурных проектов остаются новые участки железной дороги "Дарбаза – Мактаарал" и "Мойынты – Кызылжар".

По словам Олжаса Бектенова, их строительство должно завершиться уже в этом году.

"Укрепление железнодорожного каркаса страны Глава государства определил задачей первостепенной важности. Ведется масштабная работа по строительству новых железнодорожных линий, обновлению парка вагонов и локомотивов, модернизации действующих путей и реконструкции вокзального хозяйства. По поручению Президента в текущем году планируется завершить ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них "Дарбаза – Мактаарал", "Мойынты – Кызылжар"", – подчеркнул Премьер-министр.

Правительство поручило запустить движение по обоим направлениям уже в ноябре.

"Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сегодня одна из самых главных задач Министерства транспорта и "Қазақстан темір жолы"", – отметил Бектенов.

Железнодорожные проекты будут планировать на годы вперед

В Правительстве считают, что существующих проектов уже недостаточно для растущей экономики страны.

Поэтому Министерству транспорта, фонду "Самрук-Қазына" и КТЖ поручено начать подготовку новых инфраструктурных проектов, которые понадобятся Казахстану через несколько лет.

"Мы не должны ограничиваться имеющимися проектами. Для обеспечения дальнейшего роста экономики страны и становления транспортно-логистического хаба на евразийском пространстве необходима подготовка следующего этапа развития железнодорожной инфраструктуры страны. Представленный трехлетний план развития железнодорожной отрасли в целом поддерживается. Министерству транспорта, фонду "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы" надо незамедлительно приступить к разработке технической документации с определением источников финансирования по всем перспективным инфраструктурным проектам. Все решения должны приниматься на опережение, исходя из прогнозируемого роста грузопотоков, транзитных перевозок и долгосрочных потребностей экономики", – поручил глава Правительства.

Особое внимание будет уделяться расширению международных железнодорожных переходов и увеличению пропускной способности на границах.

30 обновленных вокзалов откроются уже к 1 июля

Масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов остается одним из самых заметных для пассажиров проектов.

По словам Олжаса Бектенова, модернизация вокзалов имеет не только транспортное, но и социальное значение.

"Одним из важных вопросов на сегодня является своевременное завершение модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов. Его можно считать социальным проектом, так как он направлен на улучшение пассажирской инфраструктуры, повышение комфорта и качества обслуживания населения. По линии Правительства все вопросы решены", – отметил он.

Премьер поручил акимам лично контролировать ход реконструкции.

"Акимы должны на еженедельной основе лично осматривать ход реконструкции и оперативно решать возникающие вопросы, обеспечив соблюдение графика и качество работ. Совместно с подрядными организациями принимайте меры по увеличению сил и технических средств на местах", – заявил Бектенов.

Согласно поручению Правительства, уже к 1 июля первых пассажиров должны принять 30 обновленных вокзалов. Полностью завершить основную часть работ планируется к 1 октября. Исключение составят исторические вокзалы Астаны, Алматы и Туркестана, где реставрация потребует дополнительного времени.

Казахстан расширяет международную терминальную сеть

Еще одним направлением развития станет создание новых логистических узлов за пределами страны.

По словам Премьер-министра, Казахстану необходимо активнее бороться за международные грузопотоки.

"Последние несколько лет развитие железнодорожной инфраструктуры было сфокусировано на завершении реализуемых проектов. Определены планы по обновлению парка вагонов и локомотивов. Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. Например, надо расширять международную терминальную сеть, которая направлена на переориентацию грузопотока через территорию Казахстана", – подчеркнул он.

До июля 2027 года должны быть завершены проекты в Астане, а также в зарубежных логистических центрах Алят, Свислочь и Селятино. Кроме того, Казахстан приступит к реализации новых проектов в Будапеште, Чэнду и Констанце.

По мнению Правительства, именно такие объекты позволят увеличить объемы транзита через страну и укрепить позиции Казахстана как ключевого транспортного узла Евразии.

Новые вагоны и локомотивы: что будет с проектом Stadler

Отдельно на заседании обсуждалась ситуация с новыми пассажирскими вагонами Stadler.

Тема остается чувствительной, поскольку жалобы на состояние старых вагонов продолжают поступать от пассажиров по всей стране.

"Продолжают поступать жалобы от пассажиров на состояние вагонов. Дальнейшие задержки поставок вагонов компании Stadler неприемлемы. Министерству промышленности совместно с компаниями "Қазақстан темір жолы" и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности", – подчеркнул Олжас Бектенов.

До конца года на железнодорожную сеть должны выйти 215 новых локомотивов и около 1,5 тысячи грузовых и пассажирских вагонов.

Кроме того, до 1 сентября планируется утвердить пятилетнюю программу закупки 13 тысяч грузовых и 500 пассажирских вагонов отечественного производства.

Искусственный интеллект придет на железную дорогу

Еще одна задача связана с цифровой трансформацией отрасли.

По словам главы Правительства, ведущие мировые транспортные системы уже активно используют большие данные и искусственный интеллект для управления перевозками.

"Многими странами мира, такими как Китай, Япония, Европейский союз, активно проводится работа по внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта в сфере транспорта. Они служат для оптимизации графиков движения поездов, сокращения простоев, повышения пропускной способности и качества содержания сети", – отметил Бектенов.

Для этого Министерству транспорта и КТЖ поручено до конца года создать единое "озеро данных".

"Министерству транспорта совместно с компанией "Қазақстан темір жолы" необходимо до конца текущего года принять меры по созданию "озера данных", которое облегчит управление всей транспортно-логистической цепочкой в режиме реального времени", – заявил Премьер-министр.

Ожидается, что единая цифровая система позволит быстрее принимать решения, повысить эффективность перевозок и снизить издержки.

Интернет появится практически во всех пассажирских поездах

Еще одно изменение напрямую коснется миллионов пассажиров.

Как сообщил заместитель председателя правления КТЖ Ануар Ахметжанов, до конца лета основные маршруты национального перевозчика будут обеспечены спутниковым интернетом.

Сейчас интернет уже работает в поезде Нурлы жол – Семей. Продолжается установка оборудования на направлениях Алматы – Павлодар, Павлодар – Туркестан и Нурлы жол – Атырау.

"По поручению Главы государства начинаем масштабную работу по обеспечению интернетом наших пассажирских поездов. Я говорю только о пассажирских поездах, поездах национального перевозчика. По нашим планам, до конца лета мы планируем основные все маршруты обеспечить спутниковым интернетом", – сообщил Ануар Ахметжанов.

Для многих пассажиров это станет одним из самых заметных изменений в работе железнодорожного транспорта за последние годы.

В совокупности новые магистрали, обновленные вокзалы, современные вагоны, спутниковый интернет и цифровые технологии должны стать основой следующего этапа развития железнодорожной отрасли Казахстана, которая остается одной из ключевых для экономики страны и ее транзитного потенциала.

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