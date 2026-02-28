Текущую ситуацию в г. Щучинске Бурабайского района глава региона Марат Ахметжанов обсудил с членами оперштаба. О предпринятых мерах реагирования и ликвидации инцидента, а также о состоянии пострадавших доложили аким района Арай Садыков, заместитель руководителя ДЧС Мурат Кангужинов, руководитель управления здравоохранения Нариман Ермек, руководитель управления координации занятости и социальных программ Шолпан Рахматуллина, передает BAQ.KZ.

«Безопасность граждан должна оставаться безусловным приоритетом. По данному направлению будут приняты дополнительные организационные и профилактические меры. Мы обеспечим всемерную поддержку семьям пострадавших», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Аким области поручил обеспечить всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших, организовать своевременное оказание медицинской помощи и круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, а также провести объективное расследование причин происшествия с привлечением виновных к ответственности и усилить контроль за соблюдением требований безопасности.

К слову, 6 семей погибших уже получили единовременные выплаты в размере 2 млн тенге. Ещё по 2 млн тенге семьям погибших выплатил собственник кафе. 5 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации будут погашены кредиты за счет спонсорских средств. Также назначены социальные выплаты в соответствии с законодательством.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси привел к пожару в кафе «Центр плова». 28 человек пострадали, 5 погибли на месте, еще двое – при госпитализации. 13 человек получают медицинскую помощь. Кроме того, сообщалось, что пятерых пострадавших транспортируют санавиацией в Астану.