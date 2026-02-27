В городе Щучинске Акмолинской области в результате чрезвычайного происшествия погибли семь человек, еще 26 получили травмы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным управления здравоохранения, пять человек скончались на месте происшествия, еще двое умерли в реанимационном отделении 26 февраля 2026 года. Среди погибших — девушка 16 лет.

Первоначально были госпитализированы 15 пострадавших. В настоящее время 13 человек продолжают лечение в Бурабайской районной больнице, еще шесть после осмотра и оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение.

Как сообщили в УОЗ области, основной характер полученных травм — термические ожоги различной степени тяжести, отличающиеся по площади и глубине поражения. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей.

По информации властей, оперативно сформированы дополнительные медицинские бригады, задействованы все необходимые ресурсы, включая специалистов, медикаменты и санитарную авиацию. На месте происшествия работает областной оперативный штаб.

Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Акимат Акмолинской области сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.