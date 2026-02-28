Пятерых пострадавших при взрыве в Щучинске транспортируют санавиацией в Астану
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прямо сейчас санавиацией транспортируют пятерых пациентов, пострадавших при взрыве в Щучинске, передает BAQ.KZ.
Их направляют в ожоговый центр Центра критической медицины в Астане.
Как проинформировали в НКЦЭМ, среди госпитализированных: супруги — мужчина 1990 г.р. и женщина 1989 г.р., мужчина 1977 г.р., мужчина 1988 г.р., женщина 2006 г.р.
Напомним, глава МЧС проверил лечение пострадавших и поручил усилить поддержку.
Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.
Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.
Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.
BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.
Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Щучинск на утро после пожара – фоторепортаж
- Кто получит единовременную выплату к 8 марта в Астане
- На водохранилищах Актюбинской области создан резерв для приема паводковых вод
- «Жамбыл су» оштрафован, тарифы снижены на 30%
- "Это вам не Лондон": Жители аварийного дома в Астане рискуют остаться под его завалами