Прямо сейчас санавиацией транспортируют пятерых пациентов, пострадавших при взрыве в Щучинске, передает BAQ.KZ.

Их направляют в ожоговый центр Центра критической медицины в Астане.

Как проинформировали в НКЦЭМ, среди госпитализированных: супруги — мужчина 1990 г.р. и женщина 1989 г.р., мужчина 1977 г.р., мужчина 1988 г.р., женщина 2006 г.р.

Напомним, глава МЧС проверил лечение пострадавших и поручил усилить поддержку.

Семьям погибших при пожаре в Щучинске выплатят по 2 млн тенге.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.