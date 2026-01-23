В Казахстане ежегодно расширяется география международных авиасообщений. Об этом сообщила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева на заседании Общественной палаты при Мажилисе, передает BAQ.KZ.

По её словам, в настоящее время из Казахстана выполняются рейсы по 135 международным направлениям в 30 стран мира. Общее количество международных рейсов составляет 626-643 рейса в неделю.

"После внедрения в 2019 году режима Open Sky пассажиропоток увеличился примерно на 70 процентов, а на рынок вышли более 20 иностранных авиакомпаний. Ежегодно пополняется парк воздушных судов страны. В 2026 году планируется поставка в Казахстан девяти новых воздушных судов", — сообщила председатель комитета.

При этом, по её словам, проблема нехватки авиапарка носит глобальный характер.

"После пандемии пассажиропоток растёт очень быстрыми темпами. Крупные авиастроительные компании не успевают полностью удовлетворить спрос. Сроки поставок воздушных судов сдвигаются, поэтому провозная ёмкость сегодня недостаёт примерно на 20 процентов", — отметила Салтанат Томпиева.

Отметим, что сегодня на заседании Общественной палаты при Мажилисе обсуждаются вопросы авиационного обслуживания и пассажирских перевозок.