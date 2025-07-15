67 миллионов мошеннических звонков не дошли до казахстанцев
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
99Фото: BAQ.KZ
В Казахстане пресечены звонки от мошенников, сообщил на брифинге в Правительстве премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"Мы пресекаем эти звонки. 67 миллионов звонков от мошенников пресечено и недопущено. То есть они не дозвонились до наших граждан", - сказал Бектенов.
Он также прокомментировал последнюю утечку данных казахстанцев.
По его словам, утечка произошла, возможно, из медицинских организаций.
"Пока конкретных выводов нет (о виновости лиц - прим.редакцией). Но я думаю, что правоохранительные органы, когда дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которое допустило это. И оно будет привлечено к уголовной ответственности", - сказал Бектенов.
Ранее Олжас Бектенов опроверг слухи о своем переходе в Антикор.
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