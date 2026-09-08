69-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Семее

В Семее произошло смертельное ДТП с участием пешехода, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, авария произошла 8 сентября около 12:00.

Водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице К. Мухамедханова, при повороте налево на улицу Абая совершил наезд на 69-летнюю женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлёкшего по неосторожности смерть человека, начато досудебное расследование.

В полиции призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать осторожность при совершении манёвров.

Ранее восьмилетняя девочка погибла под колесами Mercedes в Макинске.