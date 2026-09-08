Восьмилетняя девочка погибла под колесами Mercedes в Макинске
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В городе Макинск Акмолинской области в результате ДТП погибла несовершеннолетняя, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции, авария произошла 7 сентября около 18:00 на улице Московской.
«Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте», – сообщили в полиции.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось.
Водителя Mercedes задержали и водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.
Ранее девушку сбили на пешеходном переходе в Усть-Каменогорске.