7 человек погибли в страшном ДТП на трассе в Туркестанской области

В Байдибекском районе Туркестанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни семи человек.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария случилась в ночное время на автодороге "Шаян – Екпинды".

По предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Passat. В результате сильного удара семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Полиция начала расследование. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, выясняют причины аварии и проводят необходимые следственные действия.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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