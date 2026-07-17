7 человек погибли в страшном ДТП на трассе в Туркестанской области
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В Байдибекском районе Туркестанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни семи человек.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария случилась в ночное время на автодороге "Шаян – Екпинды".
По предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Passat. В результате сильного удара семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
Полиция начала расследование. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, выясняют причины аварии и проводят необходимые следственные действия.
По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Правоохранители в очередной раз призвали водителей соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, а также проявлять максимальную осторожность при управлении автомобилем.
Ранее в Астане газелист протаранил пять припаркованных машин.
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