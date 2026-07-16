Газелист протаранил пять припаркованных машин в Астане

В Астане водитель автомобиля "ГАЗель", не имеющий права управления транспортными средствами, столкнулся с пятью припаркованными машинами и скрылся с места происшествия.

Авария произошла 4 июля около 02:50 на улице Тлендиева, напротив дома №36. Как сообщили в городском Департаменте полиции, водитель ранее был лишён права управления транспортом и не получал водительское удостоверение.

После аварии мужчина покинул место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его личность и задержали.

По решению суда нарушителю назначили административный арест сроком на 30 суток.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем без соответствующего права, а также оставление места ДТП являются серьёзными нарушениями и влекут ответственность в соответствии с законодательством.

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Напомним, ранее в Астане произошёл случай с участием казахстанского боксёра Данияра Елеусинова. Спортсмен стал участником нескольких дорожно-транспортных происшествий, после чего скрылся с места аварий. Правоохранителям удалось установить местонахождение автомобиля и задержать водителя.

В отношении Елеусинова были составлены административные материалы по фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего повреждение автомобилей, а также оставления места дорожно-транспортного происшествия.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело и назначил ему административный арест сроком на 20 суток.

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