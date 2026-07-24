На северо-востоке Индии продолжаются масштабные наводнения, вызванные сильными муссонными дождями. В штате Ассам погибли не менее 50 человек, а около 700 тысяч жителей остались без крова, сообщает Associated Press.

Из-за разлива реки Брахмапутра под водой оказались почти 900 деревень. Потоки воды разрушили жилые дома, более 7 тысяч домов остались без электроснабжения.

Власти развернули масштабную спасательную операцию. Около 300 тысяч человек размещены во временных государственных лагерях, где их обеспечивают продовольствием и предметами первой необходимости. В наиболее труднодоступные районы гуманитарную помощь доставляют вертолетами.

@eyesopen380 Flooding in the city of Umberghaon (Gujarat, India, July 23, 2026) 906 mm of rainfall (906 L/m²) fell over a 24-hour period. ♬ Epic Inspiration - Syafeea library

Под водой оказалась столица штата

Наводнение затронуло и столицу Ассама – город Гувахати с населением около 2 миллионов человек. Затопленные дороги на несколько часов парализовали движение транспорта.

@aljazeeraenglish At least 40 people have died and up to 80 remain missing after heavy monsoon rains triggered severe flooding in northeast India. More than 650,000 people have been affected, with rescue teams evacuating people across 11 flood-hit districts in Assam state. ♬ original sound - Al Jazeera English

Синоптики предупреждают о новых ливнях

По мнению экспертов, изменение климата усиливает муссоны в Южной Азии, делая осадки более интенсивными и непредсказуемыми. Вместо равномерных дождей все чаще происходят сильные ливни, за которыми следуют продолжительные засушливые периоды.

Метеорологический департамент Индии предупредил о новых грозах, ливнях и ударах молний в ближайшие дни. Уровень воды во многих реках региона уже превышает опасные отметки.

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