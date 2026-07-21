Не менее 20 человек погибли, свыше 80 получили ранения, а более 100 числятся пропавшими без вести в результате разрушительного наводнения в афганской провинции Нуристан, передает theguardian.com.

Город практически уничтожен

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, сильнее всего пострадал административный центр провинции – город Парун. Среди пропавших без вести оказался и мэр города.

Как сообщил представитель губернатора Нуристана Фераидон Самим, спасательные работы продолжаются, однако точное число жертв может увеличиться.

По словам местных жителей, мощные потоки воды практически уничтожили центральную часть Паруна. Наводнение разрушило рынок, гостиницы, десятки магазинов и другие здания, расположенные у русла реки.

Жители ищут людей без спецтехники

Руководитель одной из местных неправительственных организаций Ашикулла Сафи заявил, что городская инфраструктура серьезно пострадала, а улицы оказались завалены огромными валунами, принесенными водой.

Местные жители самостоятельно ищут пропавших людей, однако испытывают острую нехватку техники и специального оборудования.

Власти Афганистана сообщили, что стихийное бедствие привело к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуация пострадавших и извлечение тел погибших.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид также подтвердил информацию о погибших и масштабных разрушениях.

Наводнения становятся все чаще

Ранее глава Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Матиул Хак Халис предупреждал, что в стране участились наводнения. По его словам, климатические изменения уже оказывают серьезное влияние на жизнь населения и усугубляют гуманитарную ситуацию.

Ученые отмечают, что экстремальные ливни становятся все более интенсивными во многих регионах мира. Это связано с изменением климата: более теплый воздух удерживает больше влаги, что приводит к сильным осадкам и разрушительным наводнениям.

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