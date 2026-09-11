74 медали и 32 золота: Токаев наградил участников Всемирных игр кочевников

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с победителями и призерами VI Всемирных игр кочевников и поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Глава государства отметил, что сборная Казахстана подтвердила высокий уровень в национальных видах спорта. По итогам соревнований казахстанцы завоевали 74 медали, из них 32 – золотые, и заняли первое место в общекомандном зачете.

«В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как Глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан», – сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что Всемирные игры кочевников важны не только как спортивные соревнования, но и как площадка для укрепления связей между народами.

«Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, – это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы», – отметил он.

Более 500 спортивных объектов за семь лет

В своем выступлении Президент также остановился на развитии массового спорта. По его словам, за последние семь лет в Казахстане построили более 500 спортивных объектов, еще ряд объектов был отремонтирован.

Объем финансирования на каждого воспитанника спортивных школ вырос почти вдвое – с 233 тысяч до 415 тысяч тенге.

В прошлом году более 220 тысяч детей бесплатно посещали спортивные секции за счет государства. На эти цели было выделено 50 млрд тенге.

По словам Президента, число казахстанцев, регулярно занимающихся физической культурой, превысило 8 млн человек.

«Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего. Данная цель имеет общенациональное значение», – подчеркнул Токаев.

Во время выступления Глава государства также сообщил, что в октябре выступит с Посланием народу Казахстана, в котором обозначит цели и задачи на предстоящий период.

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