На территории государственного природного резервата "Акжайык" в Атырауской области локализован крупный природный пожар. Общая площадь возгорания составила 805 гектаров, передаёт BAQ.KZ.

С 13 июня к ликвидации огня были привлечены силы Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудников самого резервата, представителей лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении участвовали более 110 человек и около 30 единиц техники.

15 июня вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас" совершил 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. На данный момент продолжаются работы по устранению тления на одном из очагов площадью 7 гектаров.

В ходе очередного заседания оперативного штаба аким Атырауской области заслушал доклады представителей ДЧС, резервации и полиции. Последняя ведёт расследование по установлению причин пожара. Аким поручил ускорить проверку и провести тщательное выяснение обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали о том, что жители Атырау утром 16 июня проснулись в густом сизом дыму и с жалобами на едкий запах в воздухе. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как над городом стоит плотный синий смог.