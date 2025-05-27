В Казахстане растёт уровень правовой защищённости детей — он достиг 90%, сообщили в Министерстве просвещения, подводя промежуточные итоги Индекса благополучия детей за 2024 год. Оценка проводится в рамках декады "Қазақстан балалары" и отражает положительную динамику по сравнению с предыдущими годами, передаёт BAQ.KZ.

Ключевым фактором роста называют усиление профилактической и просветительской работы. В частности, в школах страны с начала года действует рубрика "Знаем свои права", где ученикам рассказывают о механизмах защиты и способах отстаивания своих интересов. Это формирует не только правовую грамотность, но и культуру правового диалога.

По данным социологических исследований, большинство школьников заявили, что знают, какие у них есть права и куда можно обратиться за помощью в случае их нарушения.

Индекс благополучия детей был введён по поручению Президента и стал инструментом оценки уровня жизни и правовой безопасности детского населения. Он позволяет анализировать данные как по стране в целом, так и на уровне отдельных регионов.

Методология Индекса охватывает 56 показателей по четырём направлениям: "Ребёнок", "Семья и общество", "Государственная политика" и "Благосостояние страны". Исследуются такие сферы, как здравоохранение, образование, социальная поддержка и условия развития.

В Минпросвещения подчеркнули, что работа по защите интересов детей остаётся одним из главных приоритетов государственной политики.

Ранее мы писали о том, что омбудсмен зафиксировал 171 нарушение прав детей в Казахстане.