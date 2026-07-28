90% природных пожаров в Алматы и области происходят по вине людей
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В Алматинской области начался период с самым высоким риском возникновения природных пожаров. Впереди последний месяц лета и осень, а многолетняя статистика показывает, что именно в это время вероятность возгораний возрастает в несколько раз, передает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Алматинского авиационного отделения РГП «Казавиаорманқорғау» Бекзат Байшалов.
Почему риск пожаров возрастает
По словам спикера, в конце лета и осенью растительность высыхает, трава желтеет, а деревья начинают сбрасывать листву. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают условия, при которых природная среда легко воспламеняется.
Большинство пожаров происходит по вине людей
Как отметил Бекзат Байшалов, около 90% природных пожаров в Алматы и Алматинской области возникают из-за человеческой неосторожности.
"Чаще всего причиной становится обычная беспечность. Не до конца потушенный костер после отдыха, брошенный окурок или спичка могут привести к крупному пожару", – сказал Бекзат Байшалов.
В связи с началом пожароопасного периода специалисты «Казавиаорманқорғау», Алматинского авиационного отделения и служб по чрезвычайным ситуациям проводят постоянный авиационный мониторинг и патрулирование лесных массивов.
Жителей призвали соблюдать правила безопасности
Специалисты призвали жителей Алматы и Алматинской области строго соблюдать правила пожарной безопасности.
"Большинство природных пожаров можно предотвратить. Для этого важно, чтобы каждый гражданин ответственно относился к соблюдению правил пожарной безопасности", – отметили специалисты.
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