В Алматинской области начался период с самым высоким риском возникновения природных пожаров. Впереди последний месяц лета и осень, а многолетняя статистика показывает, что именно в это время вероятность возгораний возрастает в несколько раз, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Алматинского авиационного отделения РГП «Казавиаорманқорғау» Бекзат Байшалов.

Почему риск пожаров возрастает

По словам спикера, в конце лета и осенью растительность высыхает, трава желтеет, а деревья начинают сбрасывать листву. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают условия, при которых природная среда легко воспламеняется.

Большинство пожаров происходит по вине людей

Как отметил Бекзат Байшалов, около 90% природных пожаров в Алматы и Алматинской области возникают из-за человеческой неосторожности.

"Чаще всего причиной становится обычная беспечность. Не до конца потушенный костер после отдыха, брошенный окурок или спичка могут привести к крупному пожару", – сказал Бекзат Байшалов.

В связи с началом пожароопасного периода специалисты «Казавиаорманқорғау», Алматинского авиационного отделения и служб по чрезвычайным ситуациям проводят постоянный авиационный мониторинг и патрулирование лесных массивов.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности

Специалисты призвали жителей Алматы и Алматинской области строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Большинство природных пожаров можно предотвратить. Для этого важно, чтобы каждый гражданин ответственно относился к соблюдению правил пожарной безопасности", – отметили специалисты.

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