Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев на пресс-конференции в Правительстве рассказал о ключевых достижениях в сфере образования, реализуемых по поручению Главы государства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в 2025 году для поступления в вузы страны выделяется 93 тысячи образовательных грантов, включая магистратуру и докторантуру. Также открыто 24 филиала ведущих зарубежных университетов.

Дошкольное и школьное образование

С начала года по стране открыто 172 детских сада на 13 тысяч мест, что позволило снизить очередность в дошкольные учреждения.

В соответствии с поручением Президента, 1,7 миллиона школьников обеспечены бесплатным горячим питанием, включая 99 тысяч детей из социально уязвимых категорий. На эти цели выделено 18,4 млрд тенге.

Введён новый стандарт питания, предусматривающий увеличение доли овощей, снижение сахара и исключение вредных продуктов.

Обновление школ

За последние два года в Казахстане построено 274 новые школы на 388 тысяч ученических мест, в том числе 115 – в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Ведётся строительство ещё 177 школ.

"Согласно указанию Президента проводится комплексная реновация 245 школ. Это позволит приблизить стандарты общеобразовательных школ к комфортным школам. В результате улучшаются условия обучения более 95 тысяч учеников", — отметил Ермек Кошербаев.

Поддержка студентов

Вдвое увеличены стипендии для студентов, усилено финансирование колледжей. Благодаря строительству новых общежитий дефицит мест в студенческих общежитиях сокращён на 72%, что позволило снять остроту этого вопроса.

Кроме того, по программе "Нацфонд – детям" денежные средства начислены 6,8 миллионам детей, которые в будущем смогут использовать их на образование и жильё.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане с 12 августа начинается приём заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов для поступления в магистратуру.