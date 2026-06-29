Национальный центр качества дорожных активов завершил масштабную проверку дорожных знаков на автомобильных дорогах республиканского значения. Обследование охватило всю сеть автотрасс страны – специалисты проверили более 136 тысяч дорожных знаков, передает BAQ.kz.

По итогам мониторинга установлено, что около 97% дорожных знаков соответствуют действующим нормативным требованиям. Это подтверждает высокий уровень содержания дорожной инфраструктуры и ее соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Вместе с тем специалисты выявили порядка 4,3 тысячи замечаний, которые в основном связаны с естественным износом конструкций, повреждениями отдельных элементов и воздействием погодных условий.

Среди наиболее распространенных замечаний – необходимость обновления части информационных указателей для улучшения их читаемости, замена поврежденных дорожных знаков, корректировка отдельных элементов установки, а также восстановление световозвращающих свойств некоторых конструкций. В единичных случаях выявлено отсутствие отдельных дорожных знаков и километровых указателей.

Все результаты обследования уже направлены в адрес АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" для оперативного устранения выявленных недостатков.

Как отметили в Национальном центре качества дорожных активов, подобные проверки проводятся на регулярной основе. Они позволяют своевременно выявлять участки, требующие обслуживания, поддерживать дорожную инфраструктуру в нормативном состоянии и повышать безопасность движения на республиканских трассах.

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