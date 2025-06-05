В Талдыкоргане главный обвиняемый по делу об убийстве Шерзата Полата, Абзал Шынасыл, приговорён к 23 годам лишения свободы. Судья Ержан Жанузаков назначил наказание с отбыванием в колонии средней безопасности, передаёт BAQ.KZ.

"На основании части 4 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан, путём частичного сложения наказаний, Шынасылу А.Н. окончательно назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья Ержан Жанузаков.

Суд признал Абазала Шынасыла виновным по следующим статьям:

по статье 293 части 3 УК РК – хулиганство, совершённое с применением насилия, – наказание в виде 7 лет лишения свободы;

по статье 99 части 2 пунктам 5, 9, 14 УК РК – убийство, совершённое с особой жестокостью, группой лиц, по предварительному сговору и по мотивам хулиганства, – 20 лет лишения свободы;

по статьям 24 части 3 и 99 части 2 пунктам 1, 7, 9 УК РК – покушение на убийство двух и более лиц, с особой жестокостью – 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в ходе прений Абзал Шынасыл отрицал, что наносил смертельные удары Шерзату Полату, и просил суд переквалифицировать обвинение. Однако суд признал его действия особо тяжкими и квалифицировал их как умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, преступление произошло в октябре 2024 года. В ходе конфликта, вспыхнувшего в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре, Шерзат Полат был жестоко избит и вскоре скончался от ножевого ранения. По делу проходят ещё восемь человек, которым также назначены сроки наказания. Судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался значительным общественным резонансом.