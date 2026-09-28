Адилет Ахметгали завоевал бронзовую медаль Азиатских игр

Казахстанский спортсмен Адилет Ахметгали стал бронзовым призером XX летних Азиатских игр в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Соревнования по курашу проходят в префектуре Аичи. Ахметгали выступает в весовой категории до 81 кг.

В полуфинале казахстанец встретился с представителем Узбекистана Ахрором Зиёдуллаевым. Поединок завершился со счетом 0:10 в пользу узбекского спортсмена.

Адилет Ахметгали завершил выступление на Азиаде с бронзовой медалью.

Напомним, казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в полуфинал Азиатских игр, которые проходят в японских городах Аичи и Нагое. В четвертьфинальном поединке весовой категории до 70 кг Сабырхан встретился с представителем Ирака Али Касимом Хамдамом Аль-Сарраи. Казахстанец уверенно провел бой и отправил соперника в нокаут уже в первом раунде, одержав досрочную победу.