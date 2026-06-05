Доля выигранных гражданами административных дел выросла до 60%

Новые правила споров с государством

Как отметил глава Верховного Суда, внедрение административной юстиции кардинально изменило подходы к разрешению публично-правовых споров.

"Активная роль суда и другие принципы кардинально изменили правила разрешения споров, сместив акцент на защиту слабой стороны спора в отношениях с государственным аппаратом. Теперь при рассмотрении дел именно государственный орган обязан доказывать свою правоту, а не гражданин – неправоту чиновника", – сказал Мергалиев.

Он подчеркнул, что суды не должны ограничиваться доводами сторон и представленными доказательствами, а обязаны исследовать все обстоятельства дела для вынесения справедливого решения.

Важным инструментом судебного контроля стал механизм денежного взыскания. За неисполнение судебных актов, злоупотребление процессуальными правами или невыполнение процессуальных обязанностей суд вправе налагать взыскания на физических и юридических лиц, должностных лиц и их представителей.

Для реализации реформ Верховный Суд провел масштабную подготовительную работу. В Казахстане были созданы специализированные административные суды и административные коллегии в Верховном Суде, областных и приравненных к ним судах.

Одновременно изучался международный опыт, проводились обучающие программы и стажировки судей.

По данным Верховного Суда, ежегодно в административные суды поступает свыше 100 тысяч исков.

Если в первые годы после внедрения административной юстиции доля выигранных гражданами и бизнесом дел составляла около 15%, то сегодня этот показатель достиг 60%.

"За этими цифрами стоят восстановленные права граждан и предпринимателей, а также повышение доверия к судебной системе", – отметил председатель Верховного Суда.

Наиболее распространенными остаются споры в сферах налогообложения, таможенного регулирования, экологии и недропользования.

При этом с 2024 года наблюдается тенденция к снижению количества отдельных категорий исков, что, по словам Мергалиева, свидетельствует о повышении качества государственного администрирования и формировании единообразной правоприменительной практики.

Председатель Верховного Суда сообщил, что уровень доверия населения к судебным органам достиг 63,2%, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 55%.

По его словам, административная юстиция изменила не только судебную систему, но и правовую культуру государственного управления.

"Сегодня чиновник не может ограничиться формальной ссылкой на свои полномочия. Он обязан доказать законность, обоснованность и справедливость принимаемых решений", – подчеркнул он.

Мергалиев отметил, что судебная практика постепенно отошла от подхода, при котором государственные интересы автоматически отождествлялись с позицией государственного органа.

"Подлинный интерес государства заключается в соблюдении закона, справедливости и равенства всех перед судом", – заявил глава Верховного Суда.

За прошедший год административная юстиция стала драйвером дальнейших институциональных преобразований.

В 2024 году был внедрен принцип единообразия административных процедур и административных актов, который обязывает государственные органы принимать одинаковые решения в схожих ситуациях.

В 2025 году введена экстерриториальная подсудность, направленная на снижение рисков недобросовестного рассмотрения дел и исключение влияния внешних факторов на судебные процессы.

Кроме того, пересмотр административных дел в Верховном Суде осуществлялся по принципу сплошной кассации, что позволило сформировать единообразную практику рассмотрения публично-правовых споров.

В дальнейшем эта модель была распространена и на вновь созданные самостоятельные кассационные суды, а необходимые изменения были закреплены на законодательном уровне.

Подводя итоги пятилетнего развития административной юстиции, Асламбек Мергалиев подчеркнул, что этот институт стал важнейшим механизмом реализации принципа «Закон и Порядок», укрепления правовой стабильности, защиты прав граждан и бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

"Пятилетний рубеж – это не только показатель зрелости института административной юстиции, но и начало нового этапа её развития, направленного на дальнейшее совершенствование судебной защиты и повышение качества государственного управления", – заключил председатель Верховного Суда.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд подготовил новые подходы к делам о защите репутации.