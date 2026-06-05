Доля выигранных гражданами административных дел выросла до 60%
Административная юстиция стала фактором инвестиционной привлекательности.
Сегодня 2026, 11:08
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Сегодня 2026, 11:08Сегодня 2026, 11:08
114Фото: Freepik.com
В Казахстане административная юстиция кардинально изменила подходы к разрешению споров между гражданами и государственными органами. Теперь обязанность доказывать правомерность своих решений возложена на госорган, заявил председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев в ходе Форума "Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права" в Астане.
По его словам, сегодня особое значение имеет формирование современной институциональной среды, обеспечивающей доверие инвесторов и прозрачность взаимодействия бизнеса с государством.
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