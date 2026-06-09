Пять лет административной юстиции: почему казахстанцы стали чаще выигрывать споры с госорганами

По словам председателя судебной коллегии по административным делам Шымкентского городского суда Гульмиры Кыдырбаевой, за последние пять лет административная юстиция на практике доказала свою эффективность.

«Главная особенность административной юстиции заключается в том, что обязанность доказывания возложена на государственный орган. Если государственный орган не сможет доказать законность принятого им решения, спор разрешается в пользу гражданина. Это стало эффективным механизмом защиты прав граждан», - отметила она.

Удовлетворено 80% исков

По данным судебной системы, за пять лет около 80% исков по административным делам были удовлетворены. Этот показатель свидетельствует о значительном расширении возможностей граждан по защите своих прав через суд.

Кассационный суд: за 11 месяцев рассмотрено около 5 тысяч жалоб

По словам судьи Кассационного суда Республики Казахстан по административным делам Ерлана Нуралиева, административная юстиция за последние пять лет стала одной из наиболее значимых правовых реформ в стране.

«Создание Кассационного суда также стало важным шагом в развитии системы административной юстиции. Если раньше гражданам приходилось проходить несколько процессуальных фильтров для обращения в Верховный суд, то теперь предусмотрена возможность прямого обращения в кассационную инстанцию», - сказал он.

За 11 месяцев работы Кассационного суда по всей республике было рассмотрено около 5 тысяч жалоб. По 50–60% дел требования граждан и предпринимателей были удовлетворены. Лишь в 16% случаев решения судов нижестоящих инстанций были изменены.

По словам судьи, еще одной важной особенностью современной административной юстиции является контроль за исполнением судебных решений.

«Если государственный орган не исполняет решение суда в установленный срок, применяются меры денежного взыскания. Независимо от должности любой государственный орган обязан исполнить судебное решение», - подчеркнул Ерлан Нуралиев.

Он отметил, что такие механизмы способствуют укреплению дисциплины и ответственности государственных органов, а также повышают эффективность защиты прав граждан.

Что говорят депутаты?

Депутат Мажилиса Абзал Куспан положительно оценил внедрение института административной юстиции.

«Раньше предприниматели, обращавшиеся в суд, часто проигрывали государственным органам. Благодаря административной юстиции сформирован принцип равенства между государством и предпринимателями», - заявил депутат.

Депутат Мажилиса Марат Башимов подчеркнул значение новой системы для обеспечения справедливого правосудия.