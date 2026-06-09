Пять лет административной юстиции: почему казахстанцы стали чаще выигрывать споры с госорганами
Эксперты, судьи и депутаты отмечают, что новая система позволила повысить уровень защиты прав граждан и ответственность государственных органов.
Сегодня 2026, 14:30
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Сегодня 2026, 14:30Сегодня 2026, 14:30
118Фото: Freepik.com
В Казахстане исполнилось пять лет с момента внедрения института административной юстиции. С 1 июля 2021 года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, а в стране начали работу специализированные административные суды. Эта реформа вывела отношения между государством и гражданами на новый уровень, предоставив возможность эффективно обжаловать решения государственных органов в судебном порядке, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Главная цель административной юстиции - защита прав и законных интересов граждан и бизнеса в публично-правовых спорах с государственными органами. Ранее нередко отмечалось, что при рассмотрении таких споров возможности граждан и государственных органов были неравными. В новой системе обязанность доказывания возлагается на сам государственный орган.
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