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Пять лет административной юстиции: почему казахстанцы стали чаще выигрывать споры с госорганами

Эксперты, судьи и депутаты отмечают, что новая система позволила повысить уровень защиты прав граждан и ответственность государственных органов.

Сегодня 2026, 14:30
АВТОР
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Freepik.com Сегодня 2026, 14:30
Сегодня 2026, 14:30
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Фото: Freepik.com
В Казахстане исполнилось пять лет с момента внедрения института административной юстиции. С 1 июля 2021 года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, а в стране начали работу специализированные административные суды. Эта реформа вывела отношения между государством и гражданами на новый уровень, предоставив возможность эффективно обжаловать решения государственных органов в судебном порядке, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
 
Главная цель административной юстиции - защита прав и законных интересов граждан и бизнеса в публично-правовых спорах с государственными органами. Ранее нередко отмечалось, что при рассмотрении таких споров возможности граждан и государственных органов были неравными. В новой системе обязанность доказывания возлагается на сам государственный орган.

По словам председателя судебной коллегии по административным делам Шымкентского городского суда Гульмиры Кыдырбаевой, за последние пять лет административная юстиция на практике доказала свою эффективность.

«Главная особенность административной юстиции заключается в том, что обязанность доказывания возложена на государственный орган. Если государственный орган не сможет доказать законность принятого им решения, спор разрешается в пользу гражданина. Это стало эффективным механизмом защиты прав граждан», - отметила она.

Удовлетворено 80% исков

По данным судебной системы, за пять лет около 80% исков по административным делам были удовлетворены. Этот показатель свидетельствует о значительном расширении возможностей граждан по защите своих прав через суд.

Кассационный суд: за 11 месяцев рассмотрено около 5 тысяч жалоб

По словам судьи Кассационного суда Республики Казахстан по административным делам Ерлана Нуралиева, административная юстиция за последние пять лет стала одной из наиболее значимых правовых реформ в стране.

«Создание Кассационного суда также стало важным шагом в развитии системы административной юстиции. Если раньше гражданам приходилось проходить несколько процессуальных фильтров для обращения в Верховный суд, то теперь предусмотрена возможность прямого обращения в кассационную инстанцию», - сказал он.

За 11 месяцев работы Кассационного суда по всей республике было рассмотрено около 5 тысяч жалоб. По 50–60% дел требования граждан и предпринимателей были удовлетворены. Лишь в 16% случаев решения судов нижестоящих инстанций были изменены.

По словам судьи, еще одной важной особенностью современной административной юстиции является контроль за исполнением судебных решений.

«Если государственный орган не исполняет решение суда в установленный срок, применяются меры денежного взыскания. Независимо от должности любой государственный орган обязан исполнить судебное решение», - подчеркнул Ерлан Нуралиев.

Он отметил, что такие механизмы способствуют укреплению дисциплины и ответственности государственных органов, а также повышают эффективность защиты прав граждан.

Что говорят депутаты?

Депутат Мажилиса Абзал Куспан положительно оценил внедрение института административной юстиции.

«Раньше предприниматели, обращавшиеся в суд, часто проигрывали государственным органам. Благодаря административной юстиции сформирован принцип равенства между государством и предпринимателями», - заявил депутат.

Депутат Мажилиса Марат Башимов подчеркнул значение новой системы для обеспечения справедливого правосудия.

«Несмотря на формальное равенство сторон в гражданском судопроизводстве, обычные граждане нередко оказывались в проигрышном положении. Самое главное - это справедливость и наличие конкретных решений, потому что именно на это рассчитывают бизнес и общество», - отметил он.

Ранее сообщалось, что доля выигранных гражданами административных дел выросла до 60%.

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