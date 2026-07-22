Адвокат: Бахытжан Байжанов выходит на свободу

Осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов выходит на свободу. Об этом BAQ.KZ сообщил его адвокат Газиз Ынтыкбаев, передает BAQ.KZ.

В отношении Байжанова применили акт амнистии.

«Состоялось судебное заседание, на котором Степногорский городской суд постановил применить в отношении Байжанова акт амнистии и немедленно освободить его», - сказал адвокат.

Газиз Ынтыкбаев уточнил, что основанием для освобождения стал Закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции от 1 июля 2026 года.

«Учитываются три критерия: отсутствие отрицательной степени поведения, непогашенного ущерба, а также остаток срока наказания менее одного года», - пояснил адвокат.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане «Бао» в Астане.

Напомним, приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы, а Байжанов – четыре, вступил в силу в июне 2024 года.

Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако Байжанов заявлял, что его осудили незаконно.

В июле 2025 года стало известно, что Байжанов подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии.

В мае 2026 года кассационный суд по уголовным делам города Астаны приговор Байжанову оставил без изменений.