Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии. Информацию подтвердили в Верховном суде, передает BAQ.KZ.

"По данным судов, в Степногорский районный суд 9 июля текущего года обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с Законом об амнистии. Дата рассмотрения данного запроса еще не определена", — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.

Ранее Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.