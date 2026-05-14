Дело Нукеновой: приговор Байжанову оставили без изменений

Кассационный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел жалобу на приговор в отношении Бахытжана Байжанова, брата Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе судебного заседания защитники просили пересмотреть срок наказания, однако кассационная коллегия оставила приговор без изменений.

Судья, оглашая решение, сообщил, что приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 13 мая 2024 года и постановление апелляционной инстанции от 26 июня 2024 года остаются в силе. Кассационная жалоба не была удовлетворена.

Ранее адвокаты Байжанова в своей кассационной жалобе просили пересмотреть вопрос о наказании. При этом они не требовали изменения правовой квалификации дела.

Сторона защиты указывала, что осуждённый ранее не судим, имеет несовершеннолетних детей, положительную характеристику и устойчивые социальные связи. По мнению адвокатов, суд первой инстанции формально применил статью 55 Уголовного кодекса. В связи с этим защита просила учесть смягчающие обстоятельства и снизить наказание.

Также адвокаты отмечали, что действия Байжанова были квалифицированы как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. По их словам, его роль носила косвенный и вспомогательный характер и не была связана с непосредственным причинением вреда жизни и здоровью потерпевшей.

Защита заявляла, что Байжанова можно исправить без длительного изоляции от общества, а назначение условного наказания не противоречит закону.

Однако кассационный суд не согласился с доводами защиты и оставил ранее вынесенные судебные акты без изменений.

Ранее мы писали о том, что амнистия сократила срок брату Куандыка Бишимбаева.

Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.

Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.

Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.