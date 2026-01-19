Аэропорт Атырау продолжает работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий на взлётно-посадочной полосе, передает BAQ.KZ.

К работам привлечена специальная техника, на полосу было рассыпано более 23 тонн специального химического реагента.

Напомним, с 14 января из-за одновременного выпадения дождя и льда, а также последующего резкого понижения температуры на взлётно-посадочной полосе образовалась гололедица. В соответствии с кодом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состояние ВПП было оценено как "нулевое", в связи с чем в целях обеспечения безопасности полётов рейсы были временно приостановлены.

"В связи с резким изменением погодных условий меры безопасности были усилены. Соответствующие работы ведутся с того же дня. Основная цель — обеспечение безопасности пассажиров, а также безопасный приём и вылет воздушных судов. В настоящее время сотрудники аэропорта работают в усиленном режиме и готовят рейсы к безопасному выполнению полётов", — сообщил инженер Международного аэропорта Атырау имени Хиуаз Доспановой Андрей Венгринюк.

О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.