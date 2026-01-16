С 14 января в результате одновременного выпадения дождя и льда, а также последующего усиления морозов, на взлётно-посадочной полосе образовалась гололедица. В соответствии с кодом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) её состояние было оценено как "нулевое", и в целях обеспечения безопасности рейсы были временно приостановлены.

— В связи с резким изменением погодных условий меры безопасности были усилены. Соответствующие работы ведутся с того же дня. Основная цель — обеспечение безопасности пассажиров, а также безопасный приём и вылет воздушных судов. В настоящее время сотрудники аэропорта работают в усиленном режиме и готовят рейсы к безопасному выполнению полётов, — отметил инженер Международного аэропорта Атырау имени Х. Доспановой Андрей Венгринюк.

Ранее сообщалось, что в соцсетях пассажиры массово жалуются на задержку рейсов в аэропорту Атырау.