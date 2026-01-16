  • 16 Января, 16:20

Состояние взлётно-посадочной полосы в аэропорту Атырау оценено как "нулевое"

Это и стало причиной приостановки рейсов.

Фото: акимат Атырауской области
Аэропорт Атырау устраняет последствия непогоды на взлётно-посадочной полосе, передает BAQ.KZ.
 
По информации Региональной службы коммуникаций Атырауской области, к работам привлечена специальная техника, на полосу рассыпано более 23 тонн специального химического реагента.

С 14 января в результате одновременного выпадения дождя и льда, а также последующего усиления морозов, на взлётно-посадочной полосе образовалась гололедица. В соответствии с кодом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) её состояние было оценено как "нулевое", и в целях обеспечения безопасности рейсы были временно приостановлены.

— В связи с резким изменением погодных условий меры безопасности были усилены. Соответствующие работы ведутся с того же дня. Основная цель — обеспечение безопасности пассажиров, а также безопасный приём и вылет воздушных судов. В настоящее время сотрудники аэропорта работают в усиленном режиме и готовят рейсы к безопасному выполнению полётов, — отметил инженер Международного аэропорта Атырау имени Х. Доспановой Андрей Венгринюк.

Ранее сообщалось, что в соцсетях пассажиры массово  жалуются на задержку рейсов в аэропорту Атырау. 

